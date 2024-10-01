Министр обороны Украины Умеров уволил своих замов

Министр обороны Украины Рустем Умеров отправил в отставку своих заместителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере оборонного ведомства.

Так, со своих постов были уволены Станислав Гайдер, Александр Сергий и Юрий Джигир. Пост государственного секретаря украинского Минобороны также по распоряжению Умерова покинула Людмила Дараган.

Как отметил Умеров в сообщении, увольнения Гайдер и Дараган связаны с их переходом на новую должность. Гайдера переводят на должность руководителя офиса министров Украины, а Дараган — на пост государственного секретаря. Умеров также подчеркнул, что о новых назначениях в ведомстве проинформирует позже.

По словам министра обороны Украины, кадровые перестановки в ведомстве являются необходимостью, поскольку все процессы в нем должны быть четкими и контролируемыми.

Изменения также затронули систему оборонных закупок. Теперь под руководство украинского Минобороны попало предприятие «Спецтехноэкспорт». Ранее оно находилось под управлением ГУР.

«Поставил задачу — довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами», — добавил Умеров.

Умеров был назначен министром Украины 6 сентября 2023 года. На этом посту он сменил Валерия Залужного, который позже был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины признало, что страна на 80% зависит от военной помощи Запада.