США формируют на Украине «колониальную администрацию», которая будет состоять из проверенных и исключительно лояльных Вашингтону украинцев, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его данным, во время своего последнего визита в США президент Украины Владимир Зеленский был ознакомлен с имеющимся у американцев коррупционным досье на членов его команды. В Вашингтоне от него потребовали убрать под различными предлогами некоторых высокопоставленных чиновников. Нарышкин отмечает, что в «черном списке» содержатся десятки фамилий.

«Зеленский осознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев», — подчеркнул глава СВР.

Накануне конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что правительство США требует от Зеленского продолжения военного конфликта.