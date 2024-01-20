Член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин обвинила руководство государства в нежелании удовлетворять просьбу украинского лидера Владимира Зеленского о старте мирных переговоров с российской стороной конфликта. По словам конгрессвумен, Штаты хотят продолжить финансирование Киева для того, чтобы продлить конфликт. Соответствующее заявление она сделала в своих социальных сетях .

В своем посте Грин заявила, что пока украинский президент в Швейцарии просит о проведении переговоров, «разжигатели войны» в лице американского правительства пытаются финансировать конфликт на очередные $60 миллиардов.

Данную идею она назвала глупой, заявив, что конфликт уже успел превратиться в войну для США. В связи с этим Грин в очередной раз призвала прекратить финансирование Киева и текущего конфликта.

Ранее американское издание WSJ призвало Киев готовиться к поражению в СВО.