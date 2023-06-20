Сын Байдена признал себя виновным по трем обвинениям в рамках сделки

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признал себя виновным по трем обвинениям в рамках сделки с американской прокуратурой. Об этом сообщили CNN.

Речь идет о двух преступлениях, связанных с налогами, а также о нарушениях при хранении оружия.

По информации адвоката Хантера – Кристофера Кларка, сделка с федеральной прокуратурой будет способствовать разрешению длительного расследования Министерства юстиции США.

В октябре газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что федеральные агенты США собрали достаточное количество доказательств для предъявления сыну Байдена обвинений в налоговых преступлениях и дачи ложных показаний в связи с приобретением оружия.

Сообщалось, что окончательное решение по делу Байдена примет федеральная прокуратора США, в частности, прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс.

Ранее источники признали Хантера причастным к работе биолабораторий на Украине. Сам Хантер свою причастность к деятельности лабораторий отрицал.

Сам Хантер входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma на Украине, из-за чего, по данным источников, он с большей долей вероятности участвовало в деятельности биолабораторий.