Сын Байдена признал себя виновным по трем обвинениям в рамках сделки
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Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признал себя виновным по трем обвинениям в рамках сделки с американской прокуратурой. Об этом сообщили CNN.
Речь идет о двух преступлениях, связанных с налогами, а также о нарушениях при хранении оружия.
По информации адвоката Хантера – Кристофера Кларка, сделка с федеральной прокуратурой будет способствовать разрешению длительного расследования Министерства юстиции США.
В октябре газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что федеральные агенты США собрали достаточное количество доказательств для предъявления сыну Байдена обвинений в налоговых преступлениях и дачи ложных показаний в связи с приобретением оружия.
Сообщалось, что окончательное решение по делу Байдена примет федеральная прокуратора США, в частности, прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс.
Ранее источники признали Хантера причастным к работе биолабораторий на Украине. Сам Хантер свою причастность к деятельности лабораторий отрицал.
Сам Хантер входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma на Украине, из-за чего, по данным источников, он с большей долей вероятности участвовало в деятельности биолабораторий.