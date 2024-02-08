От безысходности: стало известно, почему на Украине сменили Залужного

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал изданию РИА Новости о том, почему на Украине было принято решение сменить главкома ВСУ. Подробности издание приводит в четверг, 8 февраля.

По словам Гагина, Залужный был активным конкурентом Владимиру Зеленскому, вот последний и принял решение сменить главкома ВСУ. При этом, само же предложение остаться в команде не что иное, как пакт о ненападении.

То есть, советник главы ДНР уверен – Зеленский просто не мог уволить Залужного, потому что тот является серьезным конкурентом и, тем более, даже после отставки не оставит своих амбиций в политической сфере. Предложение остаться в команде озвучивается нарочито громко, так как Киев понимает – Залужный вряд ли лишится поддержки из-за рубежа, утверждает Гагин.

Напомним, ранее мы рассказали о мощном пожаре на газопроводе в Пермском крае. Известно, что пострадали минимум шестеро, а огонь распространился и на дома. Подробности в материале.