Tageszeitung: Зеленский отлично понимает невозможность быстрого вступления Украины в ЕС

Евросоюз установил довольно жесткие правила вступления в его состав новых государств, и украинский президент это прекрасно осознает.

У немецкого издания вышла статья, автор которой, Барбара Эртель, утверждает – лидер Украины предпринимает отчаянные усилия для того, чтобы его страна как можно быстрее вошла в Евросоюз. При этом он сам отлично понимает, что перспективы быстрого приема крайне туманны.

«Особого подхода для Украины, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия, не будет», - написала она.

Журналистка добавила, что переговоры о вступлении в данное политическое объединение могут затянуться на десятки лет, и населению Украины это надо понять, как уже понимает это глава их государства. Поэтому такую перспективу не надо переоценивать при мотивации украинцев на дальнейшие шаги.