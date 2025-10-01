Тайная дипломатия в действии: что скрывает королевский конверт, переданный Карлу III принцессой Анной?

В ходе своего визита в Украину принцесса Великобритании Анна доставила президенту Владимиру Зеленскому послание от монарха Соединенного Королевства Карла III. Соответствующая информация была распространена изданием The Telegraph.

По данным журналистов, в рамках встречи принцесса Анна вручила украинскому лидеру конверт, опечатанный сургучной печатью с королевским гербом. Издание предполагает, что внутри могло находиться личное письмо от британского короля.

