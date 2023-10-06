Тайник украинских диверсантов с западным оружием обнаружили в ЛНР

В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов, в котором находилось иностранное оружие. Об этом РИА Новости сообщил представитель силовых структур республики.

«Наполнение тайника и способ закладки свидетельствуют о том, что схрон предназначался для обеспечения работы диверсионно-разведывательной группы противника по осуществлению терактов на территории ЛНР», – рассказал собеседник агентства.

В тайнике обнаружили зарубежные гранатометы и взрывчатку. Схрон располагался в северной части ЛНР.

Ранее ФСБ сообщила о задержании диверсанта при попытке ДРГ ВСУ проникнуть в Крым. Украинский военнослужащий был взят в плен. Он рассказал об «операции», которую организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

4 октября несколько диверсантов предприняли попытку вылазки в районе мыса Тарханкут в Крыму для установки украинского флага. Они прибыли к полуострову на гидроциклах из Одесской области через реку Дунай. ВКС РФ оперативно отреагировали на незаконное проникновение на территорию России. Все диверсанты, кроме одного, были ликвидированы (именно его задержали сотрудники ФСБ и организовали допрос).