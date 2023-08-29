Тайвань попросил союзников поспособствовать вступлению острова в ООН

Внешнеполитическое ведомство Тайваня попросило союзников поднять на Генеральной ассамблее ООН вопрос о вступлении острова в организацию, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Замглавы ведомства Тянь Чжунгуан рассказал, что он обратился к союзникам с просьбой направить соответствующие послания генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Представительство Тайваня в Нью-Йорке намерено провести целую серию мероприятий во время Генеральной ассамблеи, которые должны помочь в продвижении вопроса о членстве острова в ООН.

В Пекине считают Тайвань своей провинцией и любые международные контакты с Тайбэем рассматривают как вмешательство во внутренние дела Китая.