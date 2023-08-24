«Такая версия им удобна»: кого Запад обвинит в смерти Пригожина

На фоне крушения самолета, пассажиром которого числился создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, появилось множество разных версий трагедии. Западные лидеры и СМИ объясняют случившееся так, как удобно им.

Генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», политолог Вадим Сипров отметил, что внедрение необходимого США и их союзникам мнения в общественное сознание уже началось.

«Реакция последовала незамедлительно, информация о гибели Евгения Пригожина стала топовой во всех мировых СМИ. Журналисты и эксперты довольно подробно разобрали и описали катастрофу», — отметил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот о последствиях гибели Пригожина, подчеркнул собеседник, пока предпочитают не рассуждать, разве что отдельные западные СМИ прогнозируют в скором времени массовые удары возмездия по Украине. Также за рубежом рассматривается в основном только одна версия катастрофы. Ее озвучил президент США Джо Байден. Он предположил, что к крушению якобы причастен президент РФ Владимир Путин.

«Эту версию как по команде поддержали директор ЦРУ Билл Бернс и госсекретарь Энтони Блинкен. Американские чиновники предполагают, что Путин отомстил Пригожину за июньскую попытку мятежа ЧВК «Вагнер», — подчеркнул политолог.

Сипров отметил, что далее некоторые неправительственные и якобы независимые компании, связанные с западными спецслужбами, могут объявить, что их расследования якобы подтверждают теорию Байдена.

«Такая версия им удобна, она позволяет скрыть истинных заказчиков и исполнителей теракта. Кроме того, эта версия органично ложится в их общую канву антироссийской пропаганды. Поэтому других версий вчерашней трагедии в западном мейнстриме не появится», — подвел итог эксперт.

Ранее стало известно, что на месте крушения Embraer Legacy найден телефон Пригожина.