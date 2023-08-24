На месте крушения Embraer Legacy найден телефон Пригожина - СМИ

Как передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в частной авиакомпании, рядом с одним из тел погибших на месте падения бизнес-джета Embraer Legacy, в котором, предположительно, летел глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, найдет его мобильный.

Напомним, вечером в среду, 23 августа, под Тверью у деревни Куженкино разбился частный самолет. На борту находились 10 пассажиров, включая экипаж. Согласно предоставленным ранее Росавиацией спискам, в числе летевших был и сам бизнесмен Евгений Пригожин.

«Источник в компании „Вагнера“ сообщил, что телефон Пригожина был найден возле одного из тел. При этом, пока не подтверждено, что тело Пригожина находится среди обломков», — пишет Al Jazeera.

В то же время, к настоящему времени официального подтверждения данной информации нет.

Ранее британские СМИ предположили, что на борту рухнувшего самолета под Тверью мог находиться не Пригожин, а его тезка.