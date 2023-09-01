Экономика Евросоюза проседает, и это происходит из-за боевых действий на Украине и антироссийских санкций.

Популярный тележурналист дал интервью на радио. Он указал на то, что Соединенные Штаты сейчас стремительно теряют свое мировое лидерство, и это происходит по вине политики Байдена. У них есть единственный серьезный союзник – ЕС. Америка сама приложила руку к тому, чтобы у Европы возникли глобальные трудности.

«Она разрушается из-за конфликта. Экономика Германии была раздавлена, когда администрация Байдена взорвала Северный поток», - подчеркнул он.

Карлсон добавил, что США сейчас сами находятся в ситуации свободного падения. В результате этого они могут быть ввергнуты в очередную «Великую депрессию».