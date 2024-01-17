Такер Карлсон: финансирование США добьет Украину

Он задался вопросом, что же получат американские налогоплательщики взамен многомиллиардной помощи Украине.

«Ну, целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее», — сказал Карлсон.

По его мнению, становится все более очевидным, что результатом этих трат являются лишь бессмысленные смерти и разрушения.

Такер Карлсон поддерживает консервативные взгляды Дональда Трампа. В свою очередь, экс-президент США заявил, что мог бы сделать журналиста вице-президентом в случае своего возвращения в Белый дом. Впрочем, Карлсон усомнился в том, что ему по плечу занять столь ответственный пост.