Такер Карлсон: только Трампу и Вэнсу по силам предотвратить ядерную войну

Только Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс смогут не допустить ядерную войну, заявил американский журналист Такер Карлсон на мероприятии Heritage Foundation, трансляция которого велась на его YouTube-канале.

Он подчеркнул, что предотвращение ядерной войны будет задачей номер один для кандидата в президенты США Трампа и кандидата в вице-президенты Вэнса, другим политикам такая задача не под силу.

Также журналист отметил, что американское общество находится в глубочайшем расколе.

Ранее Джей-Ди Вэнс, выступающий против помощи Киеву, заявил, что Трамп быстро завершит конфликт на Украине, когда станет президентом.