Такер Карлсон заявил, что спецслужбы США следили за ним в преддверии интервью с Путиным

Журналист Такер Карлсон обвинил спецслужбы Соединенных Штатов в слежке за ним в преддверии интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Blaze .

Карлсон рассказал, что еще до анонса его беседы с лидером РФ, ему позвонил журналист из американского издания NYT и спросил, когда состоится интервью. По словам журналиста, его другу также звонили репортеры издания.

Карлсон уточнил, что на тот момент еще не раскрывал факта запланированного интервью. Он подчеркнул, что не говорил об этом никому из своего окружения – ни жене, ни продюсеру. Журналист утверждает, что американские службы намеренно слили данную информацию NYT в попытке сорвать интервью.

Он также сообщил, что на подготовку к данной беседе ушло около 2 лет. Карлсон добавил, что Кремль предупреждал его о том, что если новость куда-то утечет, то мероприятие отменят.