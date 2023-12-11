Такер Карлсон запустит собственный стриминговый сервис

Сервис должен заработать уже сегодня. Туда переместится весь контент, который Такер размещал в соцсетях после своего увольнения с канала Fox News. Это будут и большие интервью, и короткие реплики острого телеведущего.

Некоторые материалы будут доступны только по подписке. По данным газеты, стоимость подписки составит $9 в месяц или $72 в год.

Число просмотров шоу Такера в соцсетях превосходило даже телевизионные рейтинги. Так его интервью с экс-президентом США, сторонником которого журналист является, собрало 267 млн просмотров.