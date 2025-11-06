Переход на стандарты НАТО: Азербайджан вслед за Турцией меняет армию

Азербайджан, традиционно считающийся союзником России, переводит свои вооруженные силы на стандарты НАТО. Соответствующее заявление сделал президент Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями альянса.

Глава государства подчеркнул, что Баку активно развивает военное сотрудничество с Турцией, страной-участницей блока.

По словам Алиева, Азербайджан достиг своей ключевой цели — освобождения ранее оккупированных территорий, однако подчеркнул, что работа по модернизации национальной армии будет продолжена.

В рамках этого процесса в начале августа вооруженные силы республики приняли участие в международных учениях Agile Spirit 2025, проводившихся на территории Грузии и Турции. Маневры объединили военных специалистов из 14 государств, включая Соединенные Штаты, Турцию, Польшу и Германию.

Кроме того, в июне азербайджанские военные провели совместный тренинг с структурами НАТО в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству». Параллельно Баку заключил ряд договоров о военных поставках с отдельными странами-членами альянса.

Ранее сообщалось, что российские IT-специалисты остаются под стражей в Азербайджане на фоне паузы в отношениях с РФ.