«Таких там больше не делают»: российский сенатор выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера
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Со смертью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера ушла целая эпоха, считает вице спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
«Таких там больше не делают», – посетовал сенатор, который лично был знаком с американским дипломатом.
Он отметил, что скончавшийся в возрасте 100 лет Киссинджер стал свидетелем и участником всех важнейших событий эпохи после второй мировой войны.
Косачев подчеркнул, что во времена Киссинджера США руководствовались не «фобиями и утопиями», а реалиями, использовали инструменты дипломатии, а не санкции.