«Таких там больше не делают»: российский сенатор выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера

«Таких там больше не делают», – посетовал сенатор, который лично был знаком с американским дипломатом.

Он отметил, что скончавшийся в возрасте 100 лет Киссинджер стал свидетелем и участником всех важнейших событий эпохи после второй мировой войны.

Косачев подчеркнул, что во времена Киссинджера США руководствовались не «фобиями и утопиями», а реалиями, использовали инструменты дипломатии, а не санкции.