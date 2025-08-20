Талибы призвали Россию, США и Китай к конкуренции за Афганистан

Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид призвал Россию, Соединенные Штаты и Китай к мирному соперничеству в Афганистане, акцентируя внимание на развитии торгово-экономических связей. Об этом сообщил телеканал Amu TV.

По словам главы оборонного ведомства, ни Россия, ни Китай не опасаются, что Афганистан будет действовать по указке США или позволит использовать свою территорию против них. В то же время США не верят, что Россия или Китай захотят использовать Афганистан в своих целях против них.

Министр предложил вместо этого сосредоточиться на торговле и конструктивной конкуренции, включая строительство инфраструктуры, такой как плотины, дороги и заводы, а также инвестиции в электроэнергетику.

Муджахид подчеркнул, что другим странам следует отказаться от каких-либо недобрых намерений в отношении Афганистана. Он заявил, что страна не питает враждебности к кому-либо и стремится к установлению хороших отношений со всеми государствами на основе принципов исламского шариата.

