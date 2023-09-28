«Там будут базы НАТО»: Нагорный Карабах несет опасность России, кому бы он ни достался

Бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна, арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма. В то же время появились сведения о ликвидации Нагорного Карабаха как государства.

Политолог, журналист и социолог Михаэлис Галицкий рассказал, почему развитие ситуации с Нагорным Карабахом в любом случае несет угрозу России. Кому бы ни отошел регион — хоть Азербайджану, хоть Армении — с ним возникнут сложности.

«Происходящее в Нагорном Карабахе — ни что иное, как проделки США. Если территория достанется какой-либо стороне, там будут базы НАТО, автоматически эта страна становится «другом» американцев. Я не думаю, что Азербайджан и Армения — надежные союзники России. У обеих стран нередко наблюдалась шаткая позиция, иными словами, желание «усидеть на двух стульях», как говорят в народе», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В данный момент, по мнению эксперта, оба государства двигаются к укреплению связей с геополитическими противниками РФ. Западное же влияние однозначно заставит их воспользоваться Нагорным Карабахом так, что это создаст угрозу безопасности России.

«Ереван на грани революции, Пашинян — лицо с очень шаткой позицией, я бы сказал, провокационной. Наблюдается стремление «подружиться» с ЕС. Насчет Азербайджана все иллюзии растворились после обстрела российских миротворцев. Это отличительный знак ненадежной страны, в которой нет должного порядка, сквозняк хаоса», — отметил Галицкий.

Ранее в Нагорном Карабахе объявили о прекращении существования непризнанной страны.