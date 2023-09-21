Танк ВСУ обстрелял Брянскую область

По его словам, в результате обстрела пострадало имущество граждан и юридических лиц. В районе был введен режим ЧС.

«Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС, потом собственники обращаются к нам с заявлениями, делаются сметы и экспертизы», – объяснил Цыганок.

По его словам, собственники поврежденного имущества еще не подавали заявления.

С начала специальной военной операции РФ на Украине приграничные территории России попадают под обстрел ВСУ. Часто атакам подвергаются Белгородская, Брянская и Курская области. Украинские военные используют артиллерию, минометы и беспилотники.

В Брянской, Белгородской и Курской областях сейчас введен бессрочный «желтый» уровень террористической опасности.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении попытки ВСУ атаковать беспилотниками Крым. По данным ведомства, в ночь с 20 на 21 сентября российские силы ПВО сбили 19 вражеских БПЛА. Также были перехвачены дроны в небе над Курской, Белгородской и Орловской областях.