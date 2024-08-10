Над двумя регионами России уничтожили 32 украинских беспилотника

Над Курской и Ярославской областями уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом в субботу, 10 августа, сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что объекты ликвидировали системы противовоздушной безопасности (ПВО). Больше всего дронов сбили над Курской областью — 26. Еще шесть беспилотников уничтожили в небе над Ярославской областью.

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, вражеские БПЛА пытались атаковать одно из предприятий в регионе. Он сообщил, что в результате падения обломков жертв и пострадавших нет. Также не наблюдаются разрушения.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России с помощью беспилотников. Минобороны РФ ежедневно сообщает о сбитых в небе над регионами объектах.

С 6 августа в Курской области в приграничных районах идут бои с боевиками ВСУ, которые незаконно вторглись на территорию РФ. В регионе установлен режим ЧС федерального значения.

Как ранее сообщило Минобороны России, истребитель Су-34 сбросил бомбы по объектам украинских вооруженных формирований в приграничье Курской области.

Ранее сообщалось, что над Курской областью система ПВО сбила семь ракет ВСУ.