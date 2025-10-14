Таро: Эстония ускорит строительство дороги в объезд «Саатсеского сапога»

Глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что Эстония планирует ускорить строительство дороги в объезд «Саатсеского сапога» в Псковской области России, ссылаясь на предполагаемую активность России. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

На прошлой неделе телерадиокомпания ERR сообщила, что эстонские пограничники ограничили движение по автомобильной дороге, проходящей через «Саатсеский сапог» — часть Псковской области, из-за предполагаемой активности России. Позже министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил, что Эстония планирует отказаться от использования этой дороги.

«В нынешней ситуации нельзя применять обычный подход, нужно действовать быстрее. Образно говоря, мы должны запустить этот "дорожный каток" как можно скорее, и коллеги уже сообщили мне, что каток заведен, а водитель уже за рулем», — отметил Таро.

Телерадиокомпания сообщила, что строительство объездной дороги планировали завершить примерно через два года. Однако Таро считает, что ждать так долго нельзя. Поэтому правительство должно ускорить процесс.

Глава Лыунаского отделения транспортного департамента Эстонии Янар Таали рассказал, что при проведении тендера на строительство дороги в феврале 2026 года ее можно будет завершить уже к следующей осени.

Объездной маршрут пройдет через территорию, которая является частью природоохранной зоны Natura 2000.