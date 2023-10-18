ТАСС: Москва расценивает выступление Пашиняна в Европарламенте как провокацию

Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европейском парламенте в Москве расценивают как абсолютную провокацию. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный чиновник.

Он отметил, что Пашинян на данный момент идет по пути президента Украины Владимира Зеленского.

«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений», – отметил источник.

Он подчеркнул, что Армению пытаются превратить в Украину №3. Как он отметил, «второй номер» принадлежит Молдавии.

Пашинян во время своего выступления говорил о «демократии», которая присутствует в Армении, а также о намерении Еревана стать как можно ближе к Европейскому союзу. Кроме того, армянский премьер высказался о ситуации с Нагорным Карабахом. Он снова подтвердил факт признания этой территории азербайджанской.

Ранее стало известно, что с территории Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 100 тысяч человек – вынужденных переселенцев. Сейчас в регионе де-факто установлена власть Азербайджана.