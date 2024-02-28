TchadOne: группа военных пытается захватить дворец президента в Чаде

Группировка неизвестных в военной форме в данный момент пытается захватить под свой контроль дворец чадского президента в городе Нджамене. Об этом сообщило местное информационное агентство TchadOne в своих социальных сетях.

В посте журналисты сообщили о том, что на улицах столицы республики в данный момент находятся военные с бронетехникой. Уточняется, что на улицу были выведены, в том числе, и танки.

Согласно информации журналистов, в столкновении понесли потери обе стороны конфликта. Уточняется также, что в столице Чада перестал работать интернет.