У президента Украины Владимира Зеленского была возможность принять участие в мирных переговорах и урегулировать конфликт с РФ, но он ничего не стал предпринимать, поэтому его исключили из переговорного процесса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

У президента Украины Владимира Зеленского была возможность принять участие в мирных переговорах и урегулировать конфликт с РФ, но он ничего не стал предпринимать, поэтому его исключили из переговорного процесса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он призвал главу киевского режима теперь "не верещать про то, что переговоры по Украине идут без Украины".

Зеленский совместно с западными союзниками пытался создавать видимость того, что переговорный процесс идет, но ему больше не позволят продолжать это делать.

Зеленский не способен к компромиссу, поэтому никто не зовет его за стол переговоров, резюмировал Дубинский, и виноват в этом сам президент Украины.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский объяснил, зачем ему нужны новые санкции против России.