Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Владимиру Зеленскому с мрачным прогнозом, заявив, что западные кураторы могут сместить его с должности на фоне громкого коррупционного скандала. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг масштабных коррупционных разоблачений на Украине. По его мнению, хищение $100 млн на фоне помощи Запада в сотни миллиардов не является ключевой проблемой. Гораздо важнее то, что вскрыта вся коррупционная система, пронизывающая власть сверху донизу.

Белорусский президент заявил, что внешнее управление Украиной ужесточилось. Западные кураторы теперь открыто диктуют, кого именно нужно убрать из власти. Лукашенко напрямую предупредил Зеленского, что по этой же логике могут устранить и его самого.

Это заявление прозвучало после громкой спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины в энергетической сфере. В ходе обысков были обнаружены крупные суммы в валюте. Фигурантами дела стали бывшие и действующие высокопоставленные чиновники, а также близкий к президенту бизнесмен Тимур Миндич, которому уже предъявлено обвинение. В ответ Зеленский ввел санкции против некоторых фигурантов, а парламент отправил в отставку министров юстиции и энергетики.

Ранее стало известно, как окружение Зеленского тайно зарабатывало на гибели солдат ВСУ.