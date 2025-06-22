Тегеран подтвердил атаку ВВС США на свои ядерные объекты: последняя информация к этой минуте

В администрации иранской провинции Кум подтвердили, что американские ВВС нанесли удар по ядерному объекту Фордо. Однако они не предоставили информацию о том, насколько сильно объект был поврежден. Об этом сообщил Мортеза Хейдари, представитель штаба по управлению кризисными ситуациями.

Он подчеркнул, что некоторое время назад были эвакуированы три ядерных объекта в Натанзе, Фордо и Исфахане. Кроме того, из этих мест был вывезен запас обогащённого урана, что исключает возможность утечки радиации.

«Несколько часов назад, после того как были активированы системы ПВО Кума и обнаружены враждебные цели, часть ядерного объекта Фордо подверглась вражеским авиаударам», — сказал Хейдари, его цитирует иранское ГосТВ.

Что ещё известно о произошедшем в Иране к этому часу:

— В Натанзе, Фордо и Исфахане были проведены мероприятия по эвакуации с трёх ядерных объектов. Также был осуществлён вывоз обогащённого урана из этих мест, что исключает вероятность утечки радиации;

— Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перевела все регионы страны с режима частичной и ограниченной активности на режим, который требует от граждан соблюдения определённых правил. Это означает, что проведение образовательных мероприятий, собраний и работа в большинстве мест ограничены;

— В разных частях страны израильские военно-воздушные силы находятся в состоянии повышенной боеготовности;

— За несколько часов до того, как США нанесли удар по иранским объектам, Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор. Вечером накануне Трамп сообщил Нетаньяху о времени атаки;

— Отныне любой житель Соединенных Штатов Америки и специалист в этой области будет считаться потенциальной мишенью, — сообщает иранское информационное агентство Mehr News;

— Как сообщает WP, ссылаясь на свои источники, иракские силы безопасности готовятся к действиям у американского посольства в Багдаде.