«Технический казус в Белом доме»: Вэнс включил микрофон Трампа на встрече по Венесуэле

Во время совещания с представителями нефтяной индустрии, посвященного вопросам Венесуэлы, произошел технический сбой.

Президент США Дональд Трамп начал свое выступление перед собравшимися, не заметив, что его микрофон был отключен.

Ситуацию оперативно разрешил вице-президент Джей Ди Вэнс, который обеспечил работу звукового оборудования. Только после того, как он включил микрофон, Трампа стало слышно, передает РИА Новости.

По словам президента США, между Вашингтоном и новым правительством Венесуэлы достигнута долгосрочная договоренность о сотрудничестве в нефтяной сфере. В рамках этого соглашения Соединенные Штаты в ближайшее время начнут переработку и последующий сбыт до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти.

Трамп подчеркнул долгосрочный характер партнерства, заявив: «Это будет продолжаться бессрочно. Мы все готовы к этому». Он также отметил, что первая часть соглашения уже выполняется — США получили от Венесуэлы партию в 30 миллионов баррелей сырья.

Ранее сообщалось о том, что Трамп признался в любви к народам России и Китая на встрече с нефтяниками.