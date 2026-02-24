По сообщениям западной прессы, еще в 2023 году ЦРУ в закрытом режиме предупредило руководство Apple, Nvidia и AMD о высокой вероятности перехода острова под контроль Китая к 2027 году. Эти сигналы являются частью стратегии Белого дома по выводу производства микросхем с острова. В Вашингтоне фактически признают, что зависимость Силиконовой долины от тайваньских мощностей превратилась в критическую уязвимость, которую невозможно игнорировать на фоне укрепления позиций Пекина.

Параллельно с информационным давлением США пытаются «купить» лояльность тайваньского бизнеса. Для снижения рисков Вашингтон пошел на снижение пошлин на полупроводники в обмен на колоссальные инвестиции в размере $250 млрд, которые тайваньские компании должны вложить в американскую экономику.

Фактически Соединенные Штаты занимаются планомерным демонтажем высокотехнологичной базы Тайваня, пытаясь перетянуть производство на свою территорию до того, как остров вернется в состав КНР. При этом продолжающиеся поставки оружия Тайбэю на миллиарды долларов лишь подтверждают, что США рассматривают остров не как партнера, а как ресурс, который необходимо максимально выработать перед неминуемым финалом.

