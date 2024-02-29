«Текст мог быть экстренно скорректирован»: что заявит Путин в послании Федеральному собранию

Вся страна замерла в ожидании послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, которое состоится сегодня в полдень. Это событие будут транслировать все ведущие телеканалы, также его покажут на уличных билбордах, фасадах домов и даже в некоторых кинотеатрах.

Однако, как рассказал политолог Сергей Разгуляев, это традиционное ежегодное мероприятие, и ничего экстраординарного от него ждать не стоит. Эксперт подчеркнул, что президент озвучит свое видение стратегии развития России на ближайшую перспективу.

«Ничего сверхъестественного, пугающего и наводящего панику Путин не озвучит. Конечно, многих россиян волнует вопрос мобилизации, но могу сказать с уверенностью: президент не будет ее объявлять. Скорее всего, главной повесткой послания станет СВО и непростая геополитическая обстановка в мире, военная эскалация со стороны Запада, агрессивное отношение к России», — рассказал политолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по мнению собеседника, будет затронут экономический сектор — провальные санкции, рост и укрепление экономики России, несмотря на западное давление.

«Вероятно, текст послания мог быть экстренно скорректирован на фоне обращения за помощью Приднестровья к России. Президент может озвучить вектор, по которому наша страна может оказать помощь Приднестровью и его жителям», — добавил Разгуляев.

Ранее Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.