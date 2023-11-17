Украинского президента и его солдат готовы предать в любой момент, поскольку за рубежом устали от помощи Украине.

Так считает обозреватель издания Кон Кафлин. По его мнению, правительство Соединенных Штатов уже не заинтересовано в поддержке Киева, поскольку в следующем году в США должны проходить президентские выборы.

«Запад сговорился продать Украину. Американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского», - написал Кафлин в своей статье.

Самого украинского лидера могут заменить, поскольку он не особо подходит для последующего этапа противостояния РФ.