Telegraph: иностранные наемники в ВСУ убивают друг друга
Фото: [Zuma\TASS]
Иностранные наемники, находящиеся в рядах украинских ВС убивают друг друга из-за мелких конфликтов. Об этом сообщило британское издание The Daily Telegraph.
В материале сообщается, что в данный момент полиция Украины разыскивает тело британского наемника Дэниела Берка, присоединившегося к ВСУ в 2022 году и его соотечественника Джордана Чедвика.
Сообщается, что сами бойцы украинских ВС боятся, что эти двое могли быть убитыми не российскими бойцами, а другими добровольцами, прибывшими с других стран.
Отмечается, что в деле Берка рассматривается версия о ссоре на почве денег и транспортных средств. В случае с Чедвиком имеются сообщения о том, что его убили после ссоры, либо во время воинской церемонии, на которой что-то пошло не так.
Полиция Украины никак не комментировала ни один из случаев, так же как и посольство Королевства в Киеве.
Наемники часто жалуются на то, что никакого отбора в ВСУ фактически нет, туда может попасть кто угодно, подчеркивают в статье.