В материале сообщается, что в данный момент полиция Украины разыскивает тело британского наемника Дэниела Берка, присоединившегося к ВСУ в 2022 году и его соотечественника Джордана Чедвика.

Сообщается, что сами бойцы украинских ВС боятся, что эти двое могли быть убитыми не российскими бойцами, а другими добровольцами, прибывшими с других стран.

Отмечается, что в деле Берка рассматривается версия о ссоре на почве денег и транспортных средств. В случае с Чедвиком имеются сообщения о том, что его убили после ссоры, либо во время воинской церемонии, на которой что-то пошло не так.

Полиция Украины никак не комментировала ни один из случаев, так же как и посольство Королевства в Киеве.

Наемники часто жалуются на то, что никакого отбора в ВСУ фактически нет, туда может попасть кто угодно, подчеркивают в статье.