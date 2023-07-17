Telegraph назвали возможного кандидата на пост министра обороны Британии

Замглавы МВД Британии Том Тугендхат может быть новым кандидатом на пост министра обороны королевства. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники.

Согласно утверждениям источников, несколько членов местной Консервативной партии считают, что Тугендхат отлично подходит на роль министра обороны. Депутаты сходятся во мнении, что министерству нужен сильный лидер в такие тяжелые времена. У Тугендхата имеется боевой опыт, что делает его идеальным кандидатом с учетом того, что сейчас ведутся боевые действия на территории Украины, считают в партии.

Нынешний министр обороны Бен Уоллес уйдет с поста грядущей осенью. Он заявил, что полностью покинет политику и вернется к «нормальной жизни». Недавно он рассказывал журналистам, что хотел бы пойти работать в бар или заняться скачками.