Телеведущий из Украины сбежал в Европу после саммита Евросоюза

Телеведущий украинского «24 канала» Алексей Печий остался в Европе после окончания саммита Евросоюза, на который ему была выдана аккредитация. Подобное решение он объяснил тем, что будет поддерживать информационную борьбу за свою страну, находясь за рубежом. Соответствующее заявление он сделал в своем видео, опубликованном на видеохостинге YouTube .

В видеоматериале журналист заявил, что данное решение было для него непростым, но он считает необходимостью остаться в Европе. Он объяснил, что в западном мире стало меняться отношение к Украине и он считает нужным внести свой вклад в продвижение повестки.

Согласно информации украинского издания «Страна.ua», в медиахолдинге, в котором работал Печий, уже подтвердили его поступок, который генеральный директор назвал бегством. По словам гендиректора Романа Андрейко, журналист совершил побег, последствия которого он полностью понимает. Андрейко добавил, что шокирован произошедшим, и что теперь людям придется самостоятельно решать, верить ли словам и постам Алексея.