Телеведущий шведского телеканала не дал послу России высказать позицию по Буче

В интервью с Сергеем Беляевым, послом России в Стокгольме, ведущий шведского телеканала SVT не позволил ему изложить свою позицию относительно расследования произошедших весной 2022 года событий в украинском городе Буча,. пригороде Киева.

В ходе интервью посол и ведущий обсудили якобы имевшие место «военные преступления» Вооруженных сил РФ в Буче весной 2022 года. Посол представил доказательства фальсификации, однако журналист обвинил его в «лжи».

«Когда посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история – фейк… ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжет», – рассказали на официальном сайте российской дипмиссии в Швеции.

3 апреля 2022 года украинские радикалы организовали кровавую провокацию в Буче, распространив сфабрикованные видео и фотоматериалы с телами якобы убитых граждан российскими военными. При этом подтверждено, что российские войска покинули город 30 марта. 31 марта мэр Анатолий Федорук в видеообращении заявил о полном выводе всех российских солдат из Бучи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе одного из брифингов заявила, что инцидент в Буче был спланирован с целью оправдать введение новых антироссийских санкций и приостановить переговоры между Россией и Украиной.