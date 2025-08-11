Телеведущий Соловьев намекнул на подобную украинской спецоперацию в отношении Азербайджана

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» намекнул на то, что специальная военная операция (СВО) на Украине может оказаться не последней для России в ближайшие годы.

По его словам, угроза исходит от возможного появления баз НАТО в Каспийском море, а также от Азербайджана, с которым в последнее время у РФ обострились отношения.

«То, что происходит у нас на Южном Кавказе, является очень большой проблемой. Каспий может оказаться в таком положении, что там и базы НАТО могут появиться. Это настолько опасно, что, если рассматривать с геополитической точки зрения, нынешняя спецоперация может оказаться не последней для нашего поколения», — заявил Соловьев.

Особое внимание телеведущий уделил теме диаспор, проживающих в России. Он открыто обвинил представителей азербайджанской диаспоры, имеющих российские паспорта, в работе в интересах Азербайджана, а не России. Ведущий призвал правоохранительные органы разобраться в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Азербайджан решил закрыть представительства Красного Креста в стране.