Комитет Красного Креста уходит из Азербайджана

Власти Азербайджана приняли решение о прекращении деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на территории страны. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель организации Ашил Депре.

По его словам, филиалы МККК на территории азербайджанского государства полностью свернут работу к сентябрю 2025 года. Несмотря на предстоящий вывод структур, диалог между МККК и азербайджанским правительством продолжается.

«В настоящее время мы ведем диалог с властями Азербайджана относительно будущего нашей деятельности в интересах лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права», — отметил Депре.

При этом представитель организации подчеркнул, что детали переговоров останутся конфиденциальными согласно принятой практике.

Еще в марте 2025 года специалист МККК по связям с общественностью Орели Лашан сообщила о получении официального уведомления от Баку относительно планов по закрытию представительств организации в Азербайджане.

Представительно МККК работает в Азербайджане с 1992 года. Организация традиционно играла ключевую роль в решении вопросов, связанных с военнопленными, пропавшими без вести и пострадавшими в ходе конфликтов.

Ранее сообщалось, что в Сирию начал поступать газ из Азербайджана.