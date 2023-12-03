«Тенденция есть»: теракт около Эйфелевой башни может стать первым в большой волне убийств

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате теракта в Париже. 26-летний мужчина напал с ножом на туристов у Эйфелевой башни, выкрикивая исламистские лозунги. Преступника уже задержали, он признался полиции, что расстроен из-за гибели мусульман в Палестине.

Политолог Сергей Разгуляев назвал случившееся тенденцией, а не случайностью или единичным инцидентом. По его словам, число подобных случаев будет только расти.

«Я считаю, что это только самое начало. Сейчас в Европе живет около 44 миллионов мусульман, среди которых хватает радикальных элементов. Пока они скрываются, но как только будет подходящий момент, начнут активизироваться», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

То, что Франция анонсировала конференцию по помощи Газе и якобы проявила сострадание к ее мирным жителям, по мнению нашего собеседника, роли не сыграет. В действительности это лишь поддержка на словах, а реальную помощь страна продолжает оказывать Израилю.

«Простые люди видят это, проводят митинги, шествия. Радикалы же сразу берутся за нож, за автомат, за взрывчатку — начинают проливать кровь. В итоге страдают мирные жители, простые граждане, такие же, как и те, что умирают в Палестине. Я надеюсь, что правоохранительные органы стран Европы смогут минимизировать число жертв, но тенденция есть — теракты продолжатся, а их количество будет увеличиваться», — предупредил Разгуляев.

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