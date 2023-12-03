«Все болели за Палестину»: почему глава Минобороны США резко сменил риторику по конфликту на Ближнем Востоке

Ллойд Остин, министр обороны США, вдруг озаботился жизнями простых людей в Газе. Несмотря на то, что Вашингтон поддерживает Израиль во всех его жестоких решениях, генерал вдруг заявил, что ЦАХАЛ должны поставить своей главной задачей — предотвращение гибели мирных жителей в Газе.

Столь резкая смена риторики, да еще и со стороны одного из важнейших лиц страны, выглядит как минимум странно. О причинах происходящего нам рассказал Нурлан Абдрашитов, военный эксперт и историк спецслужб.

«Нужно понимать, что сейчас США руководят демократы в лице Джо Байдена, но среди них есть много людей, которые, даже будучи демократами, не болеют за своего нынешнего президента. Причин на то очень много. Например, мы в этом году видели разные катастрофы на территории США: сход с рельсов поезда с химикатами, пожар на Гавайях и так далее. А Байден решал проблемы других стран. Конечно же, американцам это было неинтересно», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, продолжил он, сейчас и происходит такое — Ллойд Остин говорит о том, что нужно заботиться о судьбе мирных жителей Газы — количество недовольных нарастает с каждым днем.

«Израиль информационную войну на сегодняшний день проиграл, потому что огромное количество людей со всего мира делают репосты, рассказывают, что происходит в секторе Газа. Бомбардировки, гибель мирных жителей. 300 000 митингующих вышли на улицы Лондона, Индонезия — свыше 1 000 000 человек. Даже в США люди выходили, и все болели за Палестину, за сектор Газа», — напомнил Абдрашитов.

Остин, считает эксперт, понимает, что ему нужно срочно менять риторику, потому что дружить с тем, кто является террористом в глазах всего мира, это то же самое, что закопать свою карьеру. Чтобы это предотвратить, правительству США необходимо говорить такие слова, признавать, что жизнь каждого человека важна и что жители Газы — это такие же люди, как и граждане других стран. Им нужно поддерживать гуманитарные проходы, оказывать поддержку и так далее.

«В противном случае количество недовольных американским правительством по всему миру будет только расти. К тому же, грядут выборы в Соединенных Штатах, чиновникам нельзя терять рейтинги, потому что республиканцы не дремлют — они будут пользоваться любыми политическими оплошностями нынешнего руководства», — заключил наш собеседник.

Ранее выяснилось, почему Запад боится заморозки конфликта на Украине.