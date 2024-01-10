«Теперь им нужны ваши дома»: Илон Маск раскритиковал политику администрации Байдена в отношении мигрантов
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Предприниматель Илон Маск резко высказался по поводу политики администрации Белого дома в отношении мигрантов.
«У них кончились номера в отелях, они выгоняют детей из школ для незаконного размещения, а теперь им нужны и ваши дома», – написал Маск в соцсетях.
Этим постом бизнесмен отреагировал на просьбу властей Бостона к жителям о размещении мигрантов у себя дома.
Ранее телеканал CNN сообщал, что только в декабре число незаконных мигрантов, перебравшихся в США через мексиканскую границу, превысило 225 тысяч человек. Республиканцы в Конгрессе США требуют от Белого дома ограничить миграцию. Они отказываются принимать бюджет, пока не будет решен этот вопрос.