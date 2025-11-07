«Теперь каждый раз новая виза»: ЕК запретила выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам

Согласно новым правилам, теперь россиянам для каждой поездки в страны Европейского союза (ЕС) необходимо будет подавать заявление на получение новой визы.

Как отметили в ЕК, эта мера направлена на усиление проверки заявителей и снижение потенциальных рисков для безопасности государств-членов ЕС.

Накануне вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в интервью изданию «Москва 24» заявил о невозможности полной отмены шенгенских виз для российских граждан из-за европейского законодательства о свободе передвижения.

Новый визовый режим дополняет ранее введенные ограничения, которые последовательно усиливаются с 2022 года после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в Евросоюзе оценили влияние санкций против «Лукойла» и «Роснефти» на энергорынок.