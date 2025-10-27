Санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» могут ударить по энергетике ЕС

Представитель Еврокомиссии признала, что санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» могут частично затронуть энергобезопасность стран Евросоюза, однако заверила, что ситуация находится под постоянным контролем. Об этом пишет ТАСС.

Санкции, введенные США против российских нефтяных гигантов «Лукойла» и «Роснефти», вызвали обеспокоенность в Еврокомиссии. Представитель ведомства Анна-Кайса Итконен отметила, что новые ограничения могут отразиться на энергетической стабильности европейских государств, но на данный момент угрозы масштабных перебоев не наблюдается.

По ее словам, Евросоюз постоянно отслеживает ситуацию в энергетическом секторе, включая страны-кандидаты, которые могут быть косвенно затронуты решением. В Брюсселе подчеркивают, что каждая страна должна иметь собственный план действий на случай ухудшения положения на рынке энергоснабжения.

Эксперты отмечают, что санкции против крупнейших российских поставщиков нефти и нефтепродуктов способны изменить баланс на глобальном рынке. Европа, уже сократившая долю российских энергоресурсов после 2022 года, рискует столкнуться с ростом цен и нестабильностью поставок. При этом Еврокомиссия уверяет, что предпринимаются шаги для укрепления внутренней энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

