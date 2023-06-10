Теперь просто прохожий: Борис Джонсон покинул пост члена парламента Великобритании

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сдал мандат члена парламента от британской Консервативной партии и теперь является обычным обывателем, не имеющим никакого отношения к власти.

Как передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление политика, им было написано соответствующее заявление.

«Итак, сегодня я написал своей ассоциации в Аксбридже и Южном Райслипе (избирательный округ - прим. ред.), чтобы сообщить, что я немедленно ухожу в отставку. Мне очень грустно покидать парламент по крайней мере на время, но прежде всего я озадачен и потрясен тем, что меня могут заставить уйти антидемократическим путем», - приводится в заявлении Джонсона.

Телеканал отдельно указывает, что на подобный шаг Джонсона побудило получения негативных результатов независимого публичного расследования по делу о вечеринках в разгар коронавирусной пандемии на Даунинг-стрит, которое вызвало в Британии широкий общественный резонанс.

Напомним, летом 2022 года Борис Джонсон ушел с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии страны. На смену ему пришла тогдашний глава МИД Лиз Трасс.