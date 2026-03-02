Терапевт назвал причину странного покраснения на шее Трампа

Личный терапевт американского лидера Шон Барбабелла в интервью телеканалу News Nation пролил свет на происхождение красного следа, замеченного на шее президента.

По словам медика, раздражение возникло из-за использования специального крема, выписанного пациенту совсем недавно.

Как сообщает РИА Новости, в минувший понедельник Дональд Трамп посетил мероприятие в Белом доме, и присутствующие обратили внимание на обширное покраснение с правой стороны его шеи.

«Президент Трамп наносит на правую сторону шеи обычный крем, который является профилактическим средством для ухода за кожей, назначенным врачом Белого дома. Президент использует это средство в течение одной недели, и ожидается, что покраснение продержится еще несколько недель», - говорится в заявлении Барбабеллы.

Ранее сообщалось о том, что Трамп в Рождество появился с синяками на обоих запястьях.