Территории или Трамп? Зеленский оказался в «экзистенциальной ловушке»

Перед встречей с Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации.

Как сообщает Bloomberg, украинскому лидеру предстоит сделать непростой выбор: пойти на риск, спровоцировав недовольство американского президента, или согласиться на мирное соглашение, которое будет означать для Киева признание власти России над утраченными территориями.

Агентство характеризует эту дилемму как экзистенциальную для Зеленского. Положение усугубляется воспоминаниями о его февральском визите в Белый дом, завершившемся перепалкой с Трампом.

Основные цели Зеленского на предстоящих переговорах — это: избежать нового скандала с Трампом, поддержать его интерес к заключению сделки, получить больше информации о требованиях Путина, определить график трехсторонней встречи и добиться от США усиления санкционного давления на Россию.

