В украинском правительстве считают, что Украина превратилась из партнера в должника для США. Об этом пишет The Economist. По информации издания, некоторые высокопоставленные военные изначально выступали резко против вторжения ВСУ в Курскую область.

Как сообщил источник в украинском правительстве изданию, американский лидер Дональд Трамп испытывает неприязнь к Украине и за семь недель Киев из союзника превратился для Вашингтона в клиента, причем с преимущественно воображаемыми обязательствами.

В статье акцентируется внимание на том, что вторжение украинских вооруженных сил в Курскую область продолжает вызывать противоречивые чувства у обычных граждан Украины.

Руководитель одного из четырех элитных отрядов, которые участвовали в августовском вторжении 2024 года, подал в отставку до начала операции. Остальные сомневающиеся были отстранены от участия в принятии решений главнокомандующим Александром Сырским, а некоторые из них со временем изменили свою позицию.

«Мы потеряли много хороших людей, и, возможно, это было необдуманное решение», — рассуждает офицер разведки.

Собеседник журналистов предположил, что Трамп, приостановив военную помощь, намеренно способствовал отступлению ВСУ из Курской области. Однако источник в правительстве заявил, что это всего лишь совпадение.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил готовность России на 30-дневное перемирие фразой «Они согласятся».