The Guardian предрек Украине потерю территорий

Как пишет Тисдалл, велик риск, что контрнаступление ВСУ так и не дойдет до стадии прорыва. В таком случае, запасы вооружения у украинских боевиков кончатся и Украину ждет еще один зимний энергетический кризис. Автор считает, что даже на этом все не кончится: за этими событиями последует падение уровня поддержки от западной общественности, что приведет Зеленского прямиком за стол переговоров с РФ. В ходе переговоров, украинский лидер будет вынужден обменять территории страны на мирное соглашение, считает Тисдалл.

Журналист также считает, что после того, как РФ одержит победу в конфликте, мировая ситуация и конфликты в Восточной Европе еще больше дестабилизируются.