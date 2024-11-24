The Guardian: Трамп будет вести переговоры с Украиной с позиции Путина

47-й глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, будет, скорее всего, проводить переговоры с Украиной на условиях президента России Владимира Путина, пишет британская The Guardian.

Как приводится в материале издания, предметом торга, при котором Трамп выступит против Киева единым фронтом с Москвой, может стать разрыв Россией военного сотрудничества с Китаем.

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это. Особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем», — говорится в материале.

Также отмечается, если Евросоюз и Британия предложат Трампу «что-то интересное», например помощь Вашингтону в экономических стычках с Пекином или усиление давления на Иран, избранный президент США может пойти на переговоры с Брюсселем и Лондоном в контексте украинского кризиса.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета The New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.