Несмотря на продолжающиеся боевые действия, обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт считает, что конфликт на Украине фактически завершен. В своей статье он отметил , что президент США Дональд Трамп не заявил об этом открыто, но американское руководство пришло к мысли, что военные действия уже не могут продолжаться.

Вайхерт подчеркивает, что Россия одержала победу над Украиной, а это означает и победу над НАТО. Он предполагает, что во многих странах результаты конфликта будут восприняты как триумф России, где большинство согласится с тем, что Москва одержала верх над своим противником.

По мнению автора, Вашингтон постепенно станет снижать объем помощи Киеву, перекладывая финансовые обязательства на Европейский союз. В итоге у стран Европы не останется достаточных ресурсов для поддержки Украины в ее военных усилиях. Это создаст сложности для участия Украины в переговорах между Россией и США.

Вайхерт также отметил, что Украина не сможет эффективно противостоять России без поддержки стран НАТО, в частности, Соединенных Штатов. Он считает предложение о месте Украины за столом переговоров довольно абсурдным.

Ранее Трамп заявил, что не против, чтобы ЕС закупал у США оружие для Украины.